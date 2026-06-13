Сделка полностью закроет Ирану путь к ядерному оружию, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что сделка между США и Ираном должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием.
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сделка США и Ирана должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Они (Иран - ред.) больше не хотят ядерного оружия и не будут обладать таким, ни через покупку, разработку или иную форму получения", - сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные.