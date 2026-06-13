Трамп анонсировал подписание сделки между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о планах заключить соглашение с Ираном в воскресенье.
- По его словам, это откроет Ормузский пролив, а Тегерану закроет путь к обладанию ядерным оружием.
- Эту же дату подписания документа ранее озвучивали в МИД Пакистана.
- В Тегеране допускали, что это может произойти "не завтра", но в ближайшие дни.
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье, заявил Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social.
"Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — добавил он.
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По его словам, после этого Тегерану будет полностью закрыт путь к обладанию ядерным оружием, будь то покупка, разработка или иная форма получения.
Ранее вечером эту же дату называл МИД Пакистана, который выступает посредником между ИРИ и Штатами. Пакистанский премьер Шахбаз Шариф предполагал, что выработка окончательного текста займет сутки. В иранском внешнеполитическом ведомстве тем временем допускали, что меморандум подпишут в ближайшие дни, однако отмечали, что это произойдет "не завтра".
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании содержит положения, связанные с вопросами судоходства, восстановления и экономического развития страны, разблокировки иранских активов, а также экономический план для выплаты компенсаций.
В окончательном же соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Тегеран настаивает на том, чтобы высокообогащенный уран разбавили на его территории.
Иранские СМИ публиковали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он включал положения о снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива, а также о снятии санкций и отказе ИРИ от создания ядерного оружия.