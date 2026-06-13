Трамп анонсировал подписание сделки между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил о планах заключить соглашение с Ираном в воскресенье.

По его словам, это откроет Ормузский пролив, а Тегерану закроет путь к обладанию ядерным оружием.

Эту же дату подписания документа ранее озвучивали в МИД Пакистана.

В Тегеране допускали, что это может произойти "не завтра", но в ближайшие дни.

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье, заявил Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social.

"Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — добавил он.

По его словам, после этого Тегерану будет полностью закрыт путь к обладанию ядерным оружием, будь то покупка, разработка или иная форма получения.

Ранее вечером эту же дату называл МИД Пакистана , который выступает посредником между ИРИ и Штатами. Пакистанский премьер Шахбаз Шариф предполагал, что выработка окончательного текста займет сутки. В иранском внешнеполитическом ведомстве тем временем допускали, что меморандум подпишут в ближайшие дни, однако отмечали, что это произойдет "не завтра".

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании содержит положения, связанные с вопросами судоходства, восстановления и экономического развития страны, разблокировки иранских активов, а также экономический план для выплаты компенсаций.

В окончательном же соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Тегеран настаивает на том, чтобы высокообогащенный уран разбавили на его территории.