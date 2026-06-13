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Трамп может встретиться с Зеленским на саммите G7, утверждает Reuters - РИА Новости, 13.06.2026
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18:54 13.06.2026
Трамп может встретиться с Зеленским на саммите G7, утверждает Reuters

Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским на саммите G7 во Франции

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7.
  • Саммит G7 пройдет на следующей неделе во французском Эвиан-ле-Бене.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который пройдет во Франции на следующей неделе, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Трамп примет участие в рабочей сессии G7 с ... Зеленским, (они - ред.) могут встретиться на полях", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальное лицо из администрации США.
При этом отмечается, что двусторонняя встреча между ними не запланирована.
Саммит G7 пройдет на следующей неделе во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы.
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