Трамп может встретиться с Зеленским на саммите G7, утверждает Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7.
- Саммит G7 пройдет на следующей неделе во французском Эвиан-ле-Бене.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который пройдет во Франции на следующей неделе, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
При этом отмечается, что двусторонняя встреча между ними не запланирована.
Саммит G7 пройдет на следующей неделе во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы.