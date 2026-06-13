Эксперт раскрыл, к чему приведет повышение температуры в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура в российской Арктике повышается значительно быстрее, чем в других частях планеты, что приводит к уменьшению площади льда и деградации вечной мерзлоты.
- Деградация вечной мерзлоты представляет угрозу для инфраструктуры, построенной на ней, и требует тщательного мониторинга и принятия мер.
- При деградации вечной мерзлоты в атмосферу попадут газы (СО2 и метан), что усилит парниковый эффект и может привести к еще большему потеплению климата.
МУРМАНСК, 13 июн - РИА Новости. Температура в российской Арктике повышается значительно быстрее, чем в других частях планеты, что приводит к уменьшению площади льда и деградации вечной мерзлоты, что станет серьезным вызовом в будущем, рассказал РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
"Мы знаем, что сейчас Арктика освобождается ото льда, лед с каждым годом становится тоньше. С одной стороны, это дает больше возможностей для использования Северного морского пути. С другой, появляется серьезная угроза - деградация многолетней мерзлоты, которую принято называть вечной", - заявил РИА Новости климатолог.
По словам ученого, тает мерзлота относительно медленно, на несколько сантиметров в год, это сказывается уже сегодня, а в отдаленном будущем может стать катастрофичным. В первую очередь это касается инфраструктуры, построенной на вечной мерзлоте - зданий, дорог, линий электропередач и так далее. Их состояние нужно тщательно отслеживать и в случае изменений принимать меры. Кроме того, новую инфраструктуру, которая потребуется для развития побережья вдоль Северного морского пути, нужно строить уже с учетом этих изменений.
"Следующая неприятность связана с тем, что в многолетней мерзлоте сосредоточено немалое количество газов, а именно СО2 и метана, который при деградации попадут в атмосферу, усилят парниковый эффект, что приведет к еще большему потеплению климата", - добавил ученый.
Еще одна проблема, которую придется решать с учетом этих изменений - разморозка могильников, которые находятся в многолетней мерзлоте и могут скрывать опасные болезни, сообщил Киселев.
Остановить или затормозить опасные процессы, происходящие в Арктике, быстро не получится, отметил ученый, однако человечество должно продолжать предпринимать усилия для того, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду.
"И что бы сейчас ни делалось, сколько бы замечательных идей не реализовывалось, в разумном, обозримом для человеческой жизни будущем, это, в общем-то, сразу не отразится. Отдельный человек, конечно, мало что может сделать, но, если мы будем более бережно и сознательно относиться к тому, что нас окружает, наверное, на какие-то процессы мы в отдаленном будущем повлиять сможем", - считает Киселев.