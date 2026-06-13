Эксперт раскрыл, к чему приведет повышение температуры в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ Температура в российской Арктике повышается значительно быстрее, чем в других частях планеты, что приводит к уменьшению площади льда и деградации вечной мерзлоты.

Деградация вечной мерзлоты представляет угрозу для инфраструктуры, построенной на ней, и требует тщательного мониторинга и принятия мер.

При деградации вечной мерзлоты в атмосферу попадут газы (СО2 и метан), что усилит парниковый эффект и может привести к еще большему потеплению климата.

МУРМАНСК, 13 июн - РИА Новости. Температура в российской Арктике повышается значительно быстрее, чем в других частях планеты, что приводит к уменьшению площади льда и деградации вечной мерзлоты, что станет серьезным вызовом в будущем, рассказал РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Мы знаем, что сейчас Арктика освобождается ото льда, лед с каждым годом становится тоньше. С одной стороны, это дает больше возможностей для использования Северного морского пути. С другой, появляется серьезная угроза - деградация многолетней мерзлоты, которую принято называть вечной", - заявил РИА Новости климатолог.

По словам ученого, тает мерзлота относительно медленно, на несколько сантиметров в год, это сказывается уже сегодня, а в отдаленном будущем может стать катастрофичным. В первую очередь это касается инфраструктуры, построенной на вечной мерзлоте - зданий, дорог, линий электропередач и так далее. Их состояние нужно тщательно отслеживать и в случае изменений принимать меры. Кроме того, новую инфраструктуру, которая потребуется для развития побережья вдоль Северного морского пути, нужно строить уже с учетом этих изменений.

"Следующая неприятность связана с тем, что в многолетней мерзлоте сосредоточено немалое количество газов, а именно СО2 и метана, который при деградации попадут в атмосферу, усилят парниковый эффект, что приведет к еще большему потеплению климата", - добавил ученый.

Еще одна проблема, которую придется решать с учетом этих изменений - разморозка могильников, которые находятся в многолетней мерзлоте и могут скрывать опасные болезни, сообщил Киселев

Остановить или затормозить опасные процессы, происходящие в Арктике , быстро не получится, отметил ученый, однако человечество должно продолжать предпринимать усилия для того, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду.