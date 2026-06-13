В Свердловской области двух подростков обвинили в убийстве девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое юношей из Краснотурьинска Свердловской области обвиняются в убийстве 15-летней девочки.
- По версии следствия, преступление совершено группой лиц по предварительному сговору на почве конфликта из-за оскорбительных высказываний.
- Обвиняемые задержаны, следствие настаивает на аресте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Двое юношей, жителей Краснотурьинска Свердловской области, обвиняются в убийстве 15-летней девочки, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственным отделом по городу Краснотурьинск… двум местным жителям – юношам, 2010 и 2011 года рождения – предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 12 июня фигуранты, находясь на территории гаражного массива в Краснотурьинске, совершили убийство ранее знакомой девочки 2011 года рождения.
"Потерпевшей было причинено несколько ножевых ранений. Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний", – уточнили в ведомстве.
После этого юноши с места преступления скрылись, смерть девочки наступила уже в больнице, куда она была доставлена после ее обнаружения прохожими. Обвиняемые задержаны, добавили в пресс-службе. Следствие настаивает на аресте.