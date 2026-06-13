В Свердловской области двух подростков обвинили в убийстве девочки

По версии следствия, вечером 12 июня фигуранты, находясь на территории гаражного массива в Краснотурьинске, совершили убийство ранее знакомой девочки 2011 года рождения.

"Потерпевшей было причинено несколько ножевых ранений. Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний", – уточнили в ведомстве.

После этого юноши с места преступления скрылись, смерть девочки наступила уже в больнице, куда она была доставлена после ее обнаружения прохожими. Обвиняемые задержаны, добавили в пресс-службе. Следствие настаивает на аресте.