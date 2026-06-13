Стармер и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стармер обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
- Премьер выразил поддержку усилиям Трампа по прекращению конфликта с Ираном и заявил о готовности Великобритании поддержать реализацию любого мирного соглашения.
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в субботу канцелярия премьера.
"Сегодня премьер-министр провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр выразил свою поддержку усилиям президента Трампа по прекращению конфликта с Ираном, приветствуя достигнутый прогресс и подчеркивая важность любой сделки, обеспечивающей прочный мир", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Стармер также заявил, что Великобритания готова поддержать реализацию любого мирного соглашения и сотрудничать с международными партнерами для обеспечения его успеха. Лидеры также заявили о важности восстановления свободы судоходства.
В четверг Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. В субботу Трамп заявил, что соглашение будет подписано уже в воскресенье.