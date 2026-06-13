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В США и Канаде набирают обороты сепаратистские инициативы, пишет NYT - РИА Новости, 13.06.2026
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23:42 13.06.2026
В США и Канаде набирают обороты сепаратистские инициативы, пишет NYT

NYT: в США и Канаде набирают обороты сепаратистские инициативы

CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инициативы по выходу из состава США и Канады набирают обороты в различных регионах этих стран.
  • Организатор движения за создание Каскадии Эндрю Энгельсон заявил, что его команда пытается организовать рассмотрение вопроса отделения от США на голосовании в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон.
  • Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре у жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инициативы по выходу из состава США и Канады набирают обороты в различных регионах этих стран, сообщает газета New York Times.
В частности, издание обращает внимание на инициативу по созданию страны Каскадия, объединяющей территории американских штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадской провинции Британская Колумбия. Газета также выделяет другие схожие планы в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и других штатах.
"В период, когда даже перспективы диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты", - пишет газета.
Как отмечает издание, организатор движения за создание Каскадии Эндрю Энгельсон заявил, что он вместе с командой пытается организовать рассмотрение вопроса отделения от США на голосовании в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон.
В конце мая премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре у жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.
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