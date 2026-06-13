В США и Канаде набирают обороты сепаратистские инициативы, пишет NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инициативы по выходу из состава США и Канады набирают обороты в различных регионах этих стран.
- Организатор движения за создание Каскадии Эндрю Энгельсон заявил, что его команда пытается организовать рассмотрение вопроса отделения от США на голосовании в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон.
- Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре у жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инициативы по выходу из состава США и Канады набирают обороты в различных регионах этих стран, сообщает газета New York Times.
В частности, издание обращает внимание на инициативу по созданию страны Каскадия, объединяющей территории американских штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадской провинции Британская Колумбия. Газета также выделяет другие схожие планы в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и других штатах.
"В период, когда даже перспективы диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты", - пишет газета.
Как отмечает издание, организатор движения за создание Каскадии Эндрю Энгельсон заявил, что он вместе с командой пытается организовать рассмотрение вопроса отделения от США на голосовании в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон.