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СМИ: встреча представителей США и Ирана состоится в Швейцарии - РИА Новости, 13.06.2026
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21:57 13.06.2026
СМИ: встреча представителей США и Ирана состоится в Швейцарии

BFMTV: встреча представителей США и Ирана пройдет в Женеве 14 июня

© Fotolia / krasnevskyВид на центр Женевы, Швейцария
Вид на центр Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Fotolia / krasnevsky
Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе, сообщили СМИ.
  • Глава МИД Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию для подготовки этой встречи.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе, сообщает французский телеканал BFMTV, не уточняя источник.
"Прямая встреча между двумя высокопоставленными представителями США и Ирана должна состояться на следующей неделе в Швейцарии", - отмечает телеканал.
По его данным, глава МИД Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию, чтобы подготовить эту встречу.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Женева потенциально может стать местом для подписания соглашения между Ираном и США, произойти это может 14 июня. Издание Axios отмечало, что самолеты американских ВВС перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания сделки США с Ираном.
При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранским переговорщикам, заявляло, что данные о возможном подписании в Женеве в воскресенье соглашения между Ираном и США об окончании конфликта неверны, Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке.
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