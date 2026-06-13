Украинец признал вину в кибервымогательстве в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинец Алексей Литвиненко признал вину в мошенничестве с использованием программ-вымогателей.
- Литвиненко вступил в сговор с сообщниками для распространения вредоносного ПО Conti, заразив более тысячи компьютеров по всему миру.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Украинец Алексей Литвиненко признал вину в мошенничестве с использованием программ-вымогателей, сообщает ФБР.
"Литвиненко признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи", - сообщает пресс-служба ФБР.
Как говорится в сообщении, гражданин Украины Литвиненко вступил в сговор с сообщниками для распространения вредоносного ПО Conti, с помощью которого было заражено более тысячи компьютеров по всему миру.
Ранее сообщалось об экстрадиции Литвиненко из Ирландии. С помощью указанного ПО вымогатели обогатились на 150 миллионов долларов, сообщал американский минюст.
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