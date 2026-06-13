Экс-представитель в НАТО объяснил, почему США продолжат отдаляться от ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Иво Даалдер считает, что США продолжат отдаляться от Европы на фоне нежелания участвовать в прямой конфронтации с Россией.

США сокращают число вооружений в Европе и отказываются продавать европейцам свое вооружение, опасаясь возможной реакции России.

Решение США о приостановке продажи ракет Tomahawk Германии негативно скажется на стратегии «сдерживания» альянсом России.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат отдаляться от Европы на фоне нежелания участвовать в прямой конфронтации с Россией, считает бывший представитель США в НАТО, старший сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера в Гарвардском университете Иво Даалдер.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО Европе Алексус Гринкевич подтвердил планы США сократить число вооружений в Европе для усиления своих возможностей в Азии на случай конфликта.

"Стимул Вашингтона попытаться отделиться от Европы и избежать втягивания в войну с Россией будет еще сильнее", - написал Даалдер в статье для издания Politico

Он считает, что США осознанно и активно ищут способы создать отдельную от Европы систему безопасности. По словам Даалдера, опасаясь возможной реакции России, Соединенные Штаты не только перестали размещать на территории европейских государств системы дальнобойного высокоточного оружия, но и отказывают своим союзникам в Европе в постановке на вооружение подобных систем.

Кроме того, экс-представитель США в НАТО считает, что отказ американцев продавать европейцам свое вооружение свидетельствует о том, что проблема отдаления США от Европы затрагивает "саму суть" работы Североатлантического альянса. Даалдера считает, что несмотря на то, что Европа разрабатывает собственные ракеты, для их постановки на вооружение потребуются еще годы.

Он также отмечает, что решение США о приостановке продажи ракет Tomahawk Германии негативно скажется на стратегии "сдерживания" альянсом России.

"Кажется, что на Пентагон больше влияют опасения России, чем требования НАТО по сдерживанию", - пишет Даалдер.

Экс-представитель США в НАТО заявил, что подобный подход приведет к тому, что Вашингтон, возможно, больше не будет рассматривать какой-либо кризис, угрожающий европейским странам, как угрозу американской безопасности.