"Вот и все": в США сообщили об ударе по Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
- в Вашингтоне многие считают, что именно Нетаньяху может стать помехой для будущего мирного соглашения, так как подписание сделки вызовет серьезную критику в его адрес.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет портал Axios.
При этом, уточняет автор, в Вашингтоне многие считают, что именно Нетаньяху может стать помехой для будущего мирного соглашения, так как подписание сделки вызовет серьезную критику в его адрес.
Как рассказал изданию американский чиновник, в телефонном разговоре с Трампом израильский премьер осознал, что не сможет предотвратить заключение мира.
"Вот и все. Это отличная сделка, и пора положить конец этой войне", — привел источник слова хозяина Белого дома.
Вчера Axios узнал, что заявление американского лидера о переговорах с ИРИ застало Нетаньху врасплох.
В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув, однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.
Позднее иранские СМИ опубликовали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он также включал положения об невмешательстве в дела исламской республики, свободном судоходстве, снятии санкций и отказе от создания ядерного оружия.