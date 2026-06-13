"Вот и все": в США сообщили об ударе по Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

в Вашингтоне многие считают, что именно Нетаньяху может стать помехой для будущего мирного соглашения, так как подписание сделки вызовет серьезную критику в его адрес.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет портал Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет портал Axios

"Когда Нетаньяху начал войну на стороне Трампа , он не представлял себе её таким финалом", — говорится в материале.

При этом, уточняет автор, в Вашингтоне многие считают, что именно Нетаньяху может стать помехой для будущего мирного соглашения, так как подписание сделки вызовет серьезную критику в его адрес.

Как рассказал изданию американский чиновник, в телефонном разговоре с Трампом израильский премьер осознал, что не сможет предотвратить заключение мира.

"Вот и все. Это отличная сделка, и пора положить конец этой войне", — привел источник слова хозяина Белого дома.

Вчера Axios узнал, что заявление американского лидера о переговорах с ИРИ застало Нетаньху врасплох.

Ранее Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана , поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.

В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув, однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.