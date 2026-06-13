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"Вот и все": в США сообщили об ударе по Нетаньяху - РИА Новости, 13.06.2026
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02:02 13.06.2026 (обновлено: 05:34 13.06.2026)
"Вот и все": в США сообщили об ударе по Нетаньяху

Axios: соглашение Трампа с Ираном стало ударом для Нетаньяху

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
  • в Вашингтоне многие считают, что именно Нетаньяху может стать помехой для будущего мирного соглашения, так как подписание сделки вызовет серьезную критику в его адрес.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном станет ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет портал Axios.
"Когда Нетаньяху начал войну на стороне Трампа, он не представлял себе её таким финалом", — говорится в материале.
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При этом, уточняет автор, в Вашингтоне многие считают, что именно Нетаньяху может стать помехой для будущего мирного соглашения, так как подписание сделки вызовет серьезную критику в его адрес.
Как рассказал изданию американский чиновник, в телефонном разговоре с Трампом израильский премьер осознал, что не сможет предотвратить заключение мира.
"Вот и все. Это отличная сделка, и пора положить конец этой войне", — привел источник слова хозяина Белого дома.
Вчера Axios узнал, что заявление американского лидера о переговорах с ИРИ застало Нетаньху врасплох.
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Ранее Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.
В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув, однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.
Позднее иранские СМИ опубликовали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он также включал положения об невмешательстве в дела исламской республики, свободном судоходстве, снятии санкций и отказе от создания ядерного оружия.
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В миреИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
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