СМИ: минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery с медиахолдингом Paramount Skydance.

Сумма сделки составляет 111 миллиардов долларов.

Сотрудники американского минюста после проверки установили, что поглощение не представляет угрозы для конкуренции и сделка была одобрена без дополнительных условий.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) с медиахолдингом Paramount Skydance, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В апреле Warner Bros. Discovery выпустила релиз, в котором говорилось, что акционеры медиакомпании на внеочередном собрании одобрили слияние компании с Paramount.

"Антимонопольное управление министерства юстиции США утвердило заявку Paramount Skydance на приобретение Warner Bros. за 111 миллиардов долларов", - говорится в публикации.

По словам неназванных источников, сотрудники американского минюста после тщательной проверки установили, что поглощение не представляет угрозы для конкуренции. Источники также заявили, что ведомство одобрило сделку, не требуя продажи активов и уступок, а также не устанавливая регуляторные требования.

Ожидается, что о решении будет объявлено в ближайшее время.

Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.