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СМИ: минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount - РИА Новости, 13.06.2026
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00:48 13.06.2026
СМИ: минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount

Politico: минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery с медиахолдингом Paramount Skydance.
  • Сумма сделки составляет 111 миллиардов долларов.
  • Сотрудники американского минюста после проверки установили, что поглощение не представляет угрозы для конкуренции и сделка была одобрена без дополнительных условий.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) с медиахолдингом Paramount Skydance, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В апреле Warner Bros. Discovery выпустила релиз, в котором говорилось, что акционеры медиакомпании на внеочередном собрании одобрили слияние компании с Paramount.
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"Антимонопольное управление министерства юстиции США утвердило заявку Paramount Skydance на приобретение Warner Bros. за 111 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
По словам неназванных источников, сотрудники американского минюста после тщательной проверки установили, что поглощение не представляет угрозы для конкуренции. Источники также заявили, что ведомство одобрило сделку, не требуя продажи активов и уступок, а также не устанавливая регуляторные требования.
Ожидается, что о решении будет объявлено в ближайшее время.
Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
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