Осиротевшие союзники США могут быть опаснее Америки

А у кого же нет территориальных проблем с соседями? "Нет, я жду! Назови!" Так выглядит нормальная человеческая реакция на новости по Восточно-Китайскому морю. Там завершилась морская операция, в ходе которой Китай послал корабли Береговой охраны в демонстрационный рейд к востоку и северу от Тайваня, в том числе к необитаемым островам, которые Пекин и Токио оспаривают друг у друга.

Стычки по поводу этих островов — очень давняя история, из тех болячек, что по всему миру регулярно обостряются и потом утихают. Но сейчас ситуация конкретно вокруг Тайваня и прилежащих морей — она новая. Раньше такие обострения вписывались в простую схему: США с союзниками провоцируют Китай, в очередной раз ставят его в ситуацию, когда нельзя не отреагировать, надо показать зубы — и этим теснее привязывают к себе союзников. Однако сегодня схема иная. Ее можно обозначить формулой "Азия без США". Здесь в главных ролях союзники и партнеры Соединенных Штатов — Япония и Филиппины. Это им демонстрировали флаг китайские корабли. И вопрос в том, а где тут Америка.

Смотрим на особенности сюжета: Япония и Филиппины заявили (только заявили), что вступят в переговоры насчет разграничения морских вод между ними. Это и вызвало инцидент. Дело в том, что разграничивать спорные воды — сложное дело. Оно сложное, даже если ты считаешь, что спора нет и соответствующие территории принадлежат тебе. Но по законам соседнего — и неслабого — государства они принадлежат только ему.

Цепочка островов в западной части Тихого океана выглядит так: на юге — Филиппинский архипелаг, затем — Тайвань, а севернее — уже острова японские. Чуть к западу от их начала — те самые, спорные, крошечные необитаемые Дяоюйдао (Рыболовные), они же Сенкаку. Эти острова заметно меняют очертания континентального шельфа и исключительной экономической зоны, которую японцы с филиппинцами сейчас собрались обозначить. А тут еще Тайвань, где эти острова японскими отнюдь не считают. Не говоря о Китае, на чьих картах шельф и прочее выглядят соответственно.

А зачем Японии и Филиппинам это понадобилось? Ну как же, они ведь только что заключили военный союз, а он подразумевает мониторинг воздушного и водного пространства на границе между участниками, а значит, нужно точно знать принадлежность этого пространства.

Военный союз Японии и Филиппин? Он выглядит странно не потому, что Япония когда-то оккупировала южного соседа. Дело еще в том, что раньше вся тихоокеанская политика замыкалась на США с их "ядерным зонтиком" над Японией и куда менее жесткими военными связями по линии Манила — Вашингтон. И также на Америке замыкалась стратегия прочих союзников — Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи. То была по сути одна политика США по сдерживанию Китая — и не забудем о близости российских границ. Что изменилось сегодня?

Вот что: Япония (и не одна она) отправляется в свободное плавание. Пока только чуть-чуть, путем проб и ошибок, часто лишь мысленно, но мысли эти уже звучат вслух. Японо-американский союз вроде как никуда не делся, но нельзя не сделать выводы, например, из постоянных американских оскорблений всех союзников.

Смысл оскорблений: вас всех защищать не сможем, денег не хватит, впрягайтесь. Последней жертвой оказалась Новая Зеландия — министр войны США Питер Хегсет на майской конференции в Сингапуре назвал ее страной-халявщиком (да-да, дословно). И что тут удивительного, если европейские союзники по Североатлантическому альянсу слышат сейчас примерно то же и кто-то даже говорит, что США демонтируют НАТО.

Еще нельзя было не сделать выводы из войны на Ближнем Востоке, в ходе которой Азия поняла: если что, то две войны Америка не потянет, боеприпасов не хватит как минимум.

Наконец, опять о конференции в Сингапуре (ежегодный "Диалог Шангри Ла" по вопросам тихоокеанской безопасности): год назад тот же Хегсет говорил там почти только о том, как всем угрожает Китай. А в этом году — не говорил, что потрясло всю азиатскую политику. Зато министр американской войны нашел добрые слова для Пекина по поводу исторического саммита Си — Трамп в том же мае. Выводы очевидны: Японии и другим пора учиться не быть страной-халявщиком по части безопасности и жить более самостоятельно.

Поворот Японии к восстановлению военного потенциала и военных производств связывают с недавно пришедшей к власти Санаэ Такаити, но на самом деле определенный консенсус был и до нее. И вот ключевое решение Токио: нарастить военно-промышленный комплекс и вооруженные силы, а комплексу этому среди прочего совершенно не вредно поактивнее экспортировать вооружения, в том числе летальные. Раньше на такой экспорт действовал самозапрет.

Кому экспортировать? Тут на арене появляются Филиппины, которые при нынешнем президенте Фердинанде Маркосе — младшем заигрались в антикитайскую политику в расчете на союз с США, аналогичный тому, что с Японией — с полной гарантией защиты от любых проблем. Но времена, как выше сказано, меняются, и еще до недавнего визита Маркоса в Токио две страны подписали соглашение, смысл которого — покупатель обязуется не разглашать секретную информацию о приобретаемых вооружениях. Еще раньше было заключено соглашение о военных операциях на территориях друг друга, в основном речь шла о совместных маневрах.

Вообще-то у Японии партнеров с такими договоренностями уже шестнадцать. Но Маниле японцы готовы поставлять ракетные системы, военные самолеты и корабли, системы предупреждения и контроля и многое другое, полностью перевооружив Филиппины, которые провозгласили курс на модернизацию вооруженных сил. Добавим к этому уравнению традиционно возбужденную атмосферу политической жизни Филиппин, и картина получится полная. В итоге обе страны нарвались на вполне предсказуемую реакцию Пекина.