Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области.

Разведка велась с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на глубину до 100 километров.

Огневое поражение осуществлялось реактивной и ствольной артиллерией при поддержке беспилотников, что нарушило управление и взаимодействие подразделений противника.

БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

"Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 50 блиндажей ВСУ Харьковской области с начала июня. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника", - рассказал военный.

По его данным, разведка велась с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на глубину до 100 километров, что позволяло выявлять цели как днем, так и ночью.