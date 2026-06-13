Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области.
- Разведка велась с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на глубину до 100 километров.
- Огневое поражение осуществлялось реактивной и ствольной артиллерией при поддержке беспилотников, что нарушило управление и взаимодействие подразделений противника.
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июня. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника", - рассказал военный.
По его данным, разведка велась с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на глубину до 100 километров, что позволяло выявлять цели как днем, так и ночью.
"Карта" отметил, что огневое поражение осуществлялось реактивной и ствольной артиллерией при поддержке беспилотников. В результате были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, что, по его оценке, нарушило управление и взаимодействие подразделений противника на линии боевого соприкосновения.