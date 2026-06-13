Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

Цели были выявлены операторами беспилотных систем в ходе воздушной разведки.

Для повышения кучности огня стрельба велась одновременно с двух установок.

БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Яруга".

По его словам, цели были выявлены операторами беспилотных систем в ходе воздушной разведки, после чего координаты оперативно передали на командный пункт и принято решение о нанесении удара.

"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ в Харьковской области", - сказал РИА Новости "Яруга".

Он пояснил, что для повышения кучности огня стрельба велась одновременно с двух установок, а после выполнения задачи расчеты пополнили боекомплект и укрыли машины в районах ожидания.