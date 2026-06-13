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РСЗО "Севера" уничтожили десять пунктов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.06.2026
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РСЗО "Севера" уничтожили десять пунктов БПЛА ВСУ

РИА Новости: РСЗО "Торнадо-Г" "Севера" уничтожили десять пунктов БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г"
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Цели были выявлены операторами беспилотных систем в ходе воздушной разведки.
  • Для повышения кучности огня стрельба велась одновременно с двух установок.
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Яруга".
По его словам, цели были выявлены операторами беспилотных систем в ходе воздушной разведки, после чего координаты оперативно передали на командный пункт и принято решение о нанесении удара.
"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ в Харьковской области", - сказал РИА Новости "Яруга".
Он пояснил, что для повышения кучности огня стрельба велась одновременно с двух установок, а после выполнения задачи расчеты пополнили боекомплект и укрыли машины в районах ожидания.
Старший офицер добавил, что подразделения ежедневно выявляют и поражают точки запуска, пункты управления и склады хранения беспилотников противника.
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