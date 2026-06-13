Дроны "Севера" уничтожили САУ ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Сумской области.
- Замаскированная САУ «Гвоздика» была обнаружена в капонире благодаря постоянной воздушной разведке.
КУРСК, 13 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Пионер".
"В результате постоянной воздушной разведки в зоне проведения СВО в Сумской области была обнаружена замаскированная в капонире САУ "Гвоздика" ВСУ", - рассказал он.
Военнослужащий добавил, что после анализа полученных разведданных и проведения доразведки расчету была поставлена задача уничтожить обнаруженную цель.
"Отработали FPV-дронами с осколочно-фугасной частью. Цель была уничтожена", - сообщил он.