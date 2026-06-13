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Дроны "Севера" уничтожили САУ ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2026
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Дроны "Севера" уничтожили САУ ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроны "Севера" уничтожили САУ ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Сумской области.
  • Замаскированная САУ «Гвоздика» была обнаружена в капонире благодаря постоянной воздушной разведке.
КУРСК, 13 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Пионер".
"В результате постоянной воздушной разведки в зоне проведения СВО в Сумской области была обнаружена замаскированная в капонире САУ "Гвоздика" ВСУ", - рассказал он.
Военнослужащий добавил, что после анализа полученных разведданных и проведения доразведки расчету была поставлена задача уничтожить обнаруженную цель.
"Отработали FPV-дронами с осколочно-фугасной частью. Цель была уничтожена", - сообщил он.
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