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Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу в Харьковской области - РИА Новости, 13.06.2026
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06:01 13.06.2026
Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу в Харьковской области

Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу Р-79 в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилоты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» ограничили передвижение ВСУ на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.
  • На указанном участке дороги остается подбитая техника и транспорт ВСУ.
  • Из-за активности российских дронов ВСУ перестали использовать этот участок трассы для передвижения на технике.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июн - РИА Новости. Пилоты FPV-дронов группы "Конторы" российской группировки "Запад" лишили ВСУ возможности передвигаться на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Сварог".
"На этом участке дорога на юг ведет (трасса Р-79 на правом берегу реки Оскол - ред.). Здесь и транспорт раньше был, и НРТК (наземные робототехнические комплексы - ред.) приезжали часто. Сейчас реже бывают", - рассказал пилот.
Он уточнил, что на этой дороге остается подбитая техника и транспорт ВСУ.
"Я на этой дороге осенью Humvee (американский бронеавтомобиль - ред.) подловил. Снаряд был маленький, не думал, что ему что-то сделаю, но потом второй "птицей" полетели осматривать - а он стоит там. Мы еще несколько раз отработали по нему", - рассказал боец.
По его словам, теперь из-за активности российских дронов этот участок трассы ВСУ не используют для передвижения на технике.
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