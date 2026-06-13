Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Пилоты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» ограничили передвижение ВСУ на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

На указанном участке дороги остается подбитая техника и транспорт ВСУ.

Из-за активности российских дронов ВСУ перестали использовать этот участок трассы для передвижения на технике.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июн - РИА Новости. Пилоты FPV-дронов группы "Конторы" российской группировки "Запад" лишили ВСУ возможности передвигаться на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Сварог".

"На этом участке дорога на юг ведет (трасса Р-79 на правом берегу реки Оскол - ред.). Здесь и транспорт раньше был, и НРТК (наземные робототехнические комплексы - ред.) приезжали часто. Сейчас реже бывают", - рассказал пилот.

Он уточнил, что на этой дороге остается подбитая техника и транспорт ВСУ

"Я на этой дороге осенью Humvee (американский бронеавтомобиль - ред.) подловил. Снаряд был маленький, не думал, что ему что-то сделаю, но потом второй "птицей" полетели осматривать - а он стоит там. Мы еще несколько раз отработали по нему", - рассказал боец.