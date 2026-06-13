Рейтинг@Mail.ru
ВС России поражают цели в Харьковской области с Добропольского направления - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 13.06.2026 (обновлено: 06:18 13.06.2026)
ВС России поражают цели в Харьковской области с Добропольского направления

"Ланцеты" с Добропольского направления поражают цели ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские морские пехотинцы наносят удары "Ланцетами" по военным объектам ВСУ на Добропольском направлении, вплоть до районов Харьковской области.
  • Основная задача операторов — нарушение логистики противника и уничтожение техники, обеспечивающей боевые действия украинских подразделений.
  • Среди наиболее важных целей, поражаемых расчетами "Ланцетов", — артиллерийские системы западного и советского производства, а также средства радиотехнической разведки и РЭБ.
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские морские пехотинцы наносят удары "Ланцетами" по военным объектам ВСУ в глубоком тылу на Добропольском направлении, вплоть до районов Харьковской области, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным "Кот".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, основная задача операторов - нарушение логистики противника и уничтожение техники, обеспечивающей боевые действия украинских подразделений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
ВСУ маскируются под местных жителей в Константиновке
05:01
"Мы на добропольском направлении воюем. Стараемся отрезать все логистические дороги за Добропольем, вплоть до административной границы с Харьковской областью", - рассказал собеседник агентства.
Командир отметил, что современные возможности беспилотников позволяют поражать цели на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
"До границы с Харьковской областью мы долетаем, можем долететь. Настолько далеко в тылу долбим", - сообщил морпех.
По его словам, среди наиболее важных целей, поражаемых расчетами "Ланцетов", - артиллерийские системы западного и советского производства, а также средства радиотехнической разведки и РЭБ.
"Из целей САУ "Богдана", САУ "Паладин", 2С1 "Гвоздика" убивали ребята. Выбиваем радиолокационную станцию противника, которая нам мешает работать, и станции РЭБ", - отметил "Кот".
Уничтожение укрытия и пункта управления БПЛА ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
ВС России уничтожили укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДоброполье (город)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала