Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские морские пехотинцы наносят удары "Ланцетами" по военным объектам ВСУ на Добропольском направлении, вплоть до районов Харьковской области.
- Основная задача операторов — нарушение логистики противника и уничтожение техники, обеспечивающей боевые действия украинских подразделений.
- Среди наиболее важных целей, поражаемых расчетами "Ланцетов", — артиллерийские системы западного и советского производства, а также средства радиотехнической разведки и РЭБ.
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские морские пехотинцы наносят удары "Ланцетами" по военным объектам ВСУ в глубоком тылу на Добропольском направлении, вплоть до районов Харьковской области, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным "Кот".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, основная задача операторов - нарушение логистики противника и уничтожение техники, обеспечивающей боевые действия украинских подразделений.
"Мы на добропольском направлении воюем. Стараемся отрезать все логистические дороги за Добропольем, вплоть до административной границы с Харьковской областью", - рассказал собеседник агентства.
Командир отметил, что современные возможности беспилотников позволяют поражать цели на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
"До границы с Харьковской областью мы долетаем, можем долететь. Настолько далеко в тылу долбим", - сообщил морпех.
По его словам, среди наиболее важных целей, поражаемых расчетами "Ланцетов", - артиллерийские системы западного и советского производства, а также средства радиотехнической разведки и РЭБ.
"Из целей САУ "Богдана", САУ "Паладин", 2С1 "Гвоздика" убивали ребята. Выбиваем радиолокационную станцию противника, которая нам мешает работать, и станции РЭБ", - отметил "Кот".