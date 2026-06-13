ВС России поражают цели в Харьковской области с Добропольского направления

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские морские пехотинцы наносят удары "Ланцетами" по военным объектам ВСУ на Добропольском направлении, вплоть до районов Харьковской области.

Основная задача операторов — нарушение логистики противника и уничтожение техники, обеспечивающей боевые действия украинских подразделений.

Среди наиболее важных целей, поражаемых расчетами "Ланцетов", — артиллерийские системы западного и советского производства, а также средства радиотехнической разведки и РЭБ.

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские морские пехотинцы наносят удары "Ланцетами" по военным объектам ВСУ в глубоком тылу на Добропольском направлении, вплоть до районов Харьковской области, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным "Кот".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, основная задача операторов - нарушение логистики противника и уничтожение техники, обеспечивающей боевые действия украинских подразделений.

"Мы на добропольском направлении воюем. Стараемся отрезать все логистические дороги за Добропольем , вплоть до административной границы с Харьковской областью", - рассказал собеседник агентства.

Командир отметил, что современные возможности беспилотников позволяют поражать цели на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

"До границы с Харьковской областью мы долетаем, можем долететь. Настолько далеко в тылу долбим", - сообщил морпех.

По его словам, среди наиболее важных целей, поражаемых расчетами "Ланцетов", - артиллерийские системы западного и советского производства, а также средства радиотехнической разведки и РЭБ.