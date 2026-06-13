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ВС России уничтожили укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 13.06.2026
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ВС России уничтожили укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Артиллерия ВС РФ уничтожила укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили укрепленные укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке.
  • Операторы дронов выявили пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ в жилой застройке города.
  • Координаты были переданы расчету орудия 2А36 «Гиацинт-Б», в результате чего объекты были поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укрепленные укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Российская армия продолжает уничтожать украинских боевиков, оставшихся в Константиновке. Артиллеристы 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач в районе этого населенного пункта нанесли серию точных ударов по объектам ВСУ", - говорится в сообщении.
Операторы дронов выявили пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке города, в ходе воздушной разведки, рассказали в российском военном ведомстве.
"После верификации цели координаты были переданы расчету орудия 2А36 "Гиацинт-Б". В результате точной работы артиллеристов объекты поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием", - заключили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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