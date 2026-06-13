ВС России уничтожили укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укрепленные укрытия и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Операторы дронов выявили пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке города, в ходе воздушной разведки, рассказали в российском военном ведомстве.