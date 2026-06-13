Хуснуллин рассказал о планах восстановления соцобъектов в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ До 2030 года в новых регионах будет восстановлено 2300 социальных объектов, заявил Марат Хуснуллин.

Уже восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания.

МОСКВА, 13 июн- РИА Новости. До 2030 года будет восстановлено 2,3 тысячи социальных объектов в новых регионах, под эти цели есть финансирование, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания.

« "Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпрофа, Минкульта , Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 2030 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов", - сказал Хуснуллин в ходе совещания о развитии новых регионов России , которое провел президент РФ Владимир Путин