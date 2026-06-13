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Хуснуллин рассказал о планах восстановления соцобъектов в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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15:00 13.06.2026
Хуснуллин рассказал о планах восстановления соцобъектов в новых регионах

Хуснуллин заявил, что до 2030 г в новых регионах восстановят 2,3 тыс соцобъектов

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До 2030 года в новых регионах будет восстановлено 2300 социальных объектов, заявил Марат Хуснуллин.
  • Уже восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания.
МОСКВА, 13 июн- РИА Новости. До 2030 года будет восстановлено 2,3 тысячи социальных объектов в новых регионах, под эти цели есть финансирование, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания.
«
"Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпрофа, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 2030 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов", - сказал Хуснуллин в ходе совещания о развитии новых регионов России, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Вице-премьер отметил, что для этого есть финансирование.
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