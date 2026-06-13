Хуснуллин рассказал о развитии общественного транспорта в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задача довести до нормативного состояния 85% общественного транспорта в новых регионах выполнена.
- Сохраняются проблемы с нехваткой водителей, но практически все автобусы уже запущены.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Достигнута задача довести до нормативного состояния 85% общественного транспорта в новых регионах, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы активно занимаемся развитием общественного транспорта. Хочу сказать, что ваша задача (задача президента РФ Владимира Путина - ред.) выйти на 85% состояния общественного транспорта в нормативном состоянии уже выполнена", - сказал Хуснуллин в ходе совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ с президентом.
Он добавил, что сохранились некоторые проблемы с нехваткой водителей, однако практически все автобусы уже запущены.