Хуснуллин рассказал о развитии общественного транспорта в новых регионах

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Достигнута задача довести до нормативного состояния 85% общественного транспорта в новых регионах, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сохранились некоторые проблемы с нехваткой водителей, однако практически все автобусы уже запущены.