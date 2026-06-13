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Хуснуллин рассказал о развитии общественного транспорта в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:48 13.06.2026
Хуснуллин рассказал о развитии общественного транспорта в новых регионах

Хуснуллин: в новых регионах довели до нормы 85% общественного транспорта

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задача довести до нормативного состояния 85% общественного транспорта в новых регионах выполнена.
  • Сохраняются проблемы с нехваткой водителей, но практически все автобусы уже запущены.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Достигнута задача довести до нормативного состояния 85% общественного транспорта в новых регионах, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы активно занимаемся развитием общественного транспорта. Хочу сказать, что ваша задача (задача президента РФ Владимира Путина - ред.) выйти на 85% состояния общественного транспорта в нормативном состоянии уже выполнена", - сказал Хуснуллин в ходе совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ с президентом.
Он добавил, что сохранились некоторые проблемы с нехваткой водителей, однако практически все автобусы уже запущены.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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