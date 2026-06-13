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Нутрициолог рассказала, кому стоит сократить потребление соли - РИА Новости, 13.06.2026
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04:06 13.06.2026
Нутрициолог рассказала, кому стоит сократить потребление соли

Ровенская: людям с заболеваниями почек стоит сократить потребление соли

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУпаковки с солью
Упаковки с солью - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек следует внимательно контролировать потребление пищевой соли.
  • Основная проблема современного питания заключается в избытке скрытой соли, которая содержится в полуфабрикатах, фастфуде, соусах, сырах и закусках.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек стоит внимательно контролировать потребление пищевой соли, сообщила РИА Новости дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.
"Особенно внимательно контролировать потребление соли стоит людям с артериальной гипертонией, заболеваниями почек и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для большинства здоровых людей оптимальной стратегией является не полный отказ от соли, а умеренное ее употребление в рамках сбалансированного рациона", - сказала нутрициолог.
Как подчеркнула Ровенская, основная проблема современного питания заключается в скрытой соли, которая содержится в полуфабрикатах, фастфуде, соусах, сырах и закусках. Большинство людей получают избыток соли, употребляя эти продукты.
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