Нутрициолог рассказала, кому стоит сократить потребление соли

"Особенно внимательно контролировать потребление соли стоит людям с артериальной гипертонией, заболеваниями почек и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для большинства здоровых людей оптимальной стратегией является не полный отказ от соли, а умеренное ее употребление в рамках сбалансированного рациона", - сказала нутрициолог.