Нутрициолог рассказала, кому стоит сократить потребление соли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек следует внимательно контролировать потребление пищевой соли.
- Основная проблема современного питания заключается в избытке скрытой соли, которая содержится в полуфабрикатах, фастфуде, соусах, сырах и закусках.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек стоит внимательно контролировать потребление пищевой соли, сообщила РИА Новости дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.
"Особенно внимательно контролировать потребление соли стоит людям с артериальной гипертонией, заболеваниями почек и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для большинства здоровых людей оптимальной стратегией является не полный отказ от соли, а умеренное ее употребление в рамках сбалансированного рациона", - сказала нутрициолог.
Как подчеркнула Ровенская, основная проблема современного питания заключается в скрытой соли, которая содержится в полуфабрикатах, фастфуде, соусах, сырах и закусках. Большинство людей получают избыток соли, употребляя эти продукты.
Россиянам назвали допустимую норму соли в день
26 мая, 02:48