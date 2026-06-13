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Симоньян поблагодарила Шора за поддержку фестиваля "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 13.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:18 13.06.2026
Симоньян поблагодарила Шора за поддержку фестиваля "Евразия-Кинофест"

Симоньян поблагодарила Илана Шора за поддержку фестиваля "Евразия-Кинофест"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян поблагодарила Илана Шора за поддержку Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест".
  • Без участия и поддержки Шора реализовать проект было бы невозможно, добавила она.
СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила члена попечительского совета АНО "Евразия", гендиректора A7 Илана Шора за поддержку Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест".
Третий Международный фестиваль кино "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 13 по 19 июня.
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"Огромное спасибо Илану Шору, который все это финансирует, вдохновляет", - сказала главред на церемонии открытия фестиваля.
Симоньян добавила, что без участия и поддержки Шора реализовать проект было бы невозможно.
Главред также поблагодарила режиссера Джаника Файзиева, который стал руководителем фестиваля, коллектив Летнего театра и всех, кто принимал участие в подготовке и организации проекта.
"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого - пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
Организатором фестиваля выступает АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества.
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