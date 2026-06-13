Симоньян поблагодарила Шора за поддержку фестиваля "Евразия-Кинофест"

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

© Фото предоставлено организаторами фестиваля Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

Краткий пересказ от РИА ИИ Маргарита Симоньян поблагодарила Илана Шора за поддержку Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест".

Без участия и поддержки Шора реализовать проект было бы невозможно, добавила она.

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила члена попечительского совета АНО "Евразия", гендиректора A7 Илана Шора за поддержку Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест".

Третий Международный фестиваль кино "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 13 по 19 июня.

« "Огромное спасибо Илану Шору , который все это финансирует, вдохновляет", - сказала главред на церемонии открытия фестиваля.

Симоньян добавила, что без участия и поддержки Шора реализовать проект было бы невозможно.

Главред также поблагодарила режиссера Джаника Файзиева, который стал руководителем фестиваля, коллектив Летнего театра и всех, кто принимал участие в подготовке и организации проекта.

"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого - пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.