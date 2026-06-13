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Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2026
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02:59 13.06.2026
Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев, заявил посол

Посол Гармонин: власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Швейцарии
Государственный флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ЖЕНЕВА, 13 июн – РИА Новости. Власти ряда кантонов Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный ВНЖ в Швейцарии, и выплаты соцпособий лягут на плечи кантональных бюджетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Швейцарские местные власти очень хорошо умеют считать деньги и, конечно, осознают, что это приведет к серьезному возрастанию их финансового бремени, на которое они вовсе не рассчитывали. Неудивительно, что данный вопрос вызывает у них обеспокоенность", - сказал посол.
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Он отметил, что "ситуация дополнительно подогревается действиями самих уроженцев Украины, которые периодически вызывают гнев и непонимание у швейцарских обывателей".
По словам Гармонина, еще одним раздражителем является низкий уровень трудоустроенности среди работоспособных украинцев.
"К примеру, в Женеве лишь 18% украинских беженцев трудятся, в южном кантоне Тичино этот показатель составляет 20%", - отметил он.
Согласно швейцарскому действующему законодательству, лица, легально находящиеся на территории Конфедерации более пяти лет, имеют право на получение швейцарского вида на жительство. В марте 2027 года подойдет срок, когда первые украинские беженцы, обладатели так называемого защитного статуса "S", прожившие все это время в Швейцарии, начнут автоматически получать местный вид на жительство.
Как сообщил Гармонин, это примерно 30 тысяч человек за 2027 год, за ними в дальнейшем последуют еще десятки тысяч уроженцев Украины, которые приехали в Швейцарию в 2023-2026 годах. Помимо прочего, переход на ВНЖ означает, что социальные расходы на украинского беженца будут оплачиваться теперь не из федеральной казны, а из муниципального или же кантонального бюджета.
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ШвейцарияУкраинаРоссияСергей Гармонин
 
 
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