Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев, заявил посол

ЖЕНЕВА, 13 июн – РИА Новости. Власти ряда кантонов Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный ВНЖ в Швейцарии, и выплаты соцпособий лягут на плечи кантональных бюджетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Швейцарские местные власти очень хорошо умеют считать деньги и, конечно, осознают, что это приведет к серьезному возрастанию их финансового бремени, на которое они вовсе не рассчитывали. Неудивительно, что данный вопрос вызывает у них обеспокоенность", - сказал посол.
Он отметил, что "ситуация дополнительно подогревается действиями самих уроженцев Украины, которые периодически вызывают гнев и непонимание у швейцарских обывателей".
По словам Гармонина, еще одним раздражителем является низкий уровень трудоустроенности среди работоспособных украинцев.
Согласно швейцарскому действующему законодательству, лица, легально находящиеся на территории Конфедерации более пяти лет, имеют право на получение швейцарского вида на жительство. В марте 2027 года подойдет срок, когда первые украинские беженцы, обладатели так называемого защитного статуса "S", прожившие все это время в Швейцарии, начнут автоматически получать местный вид на жительство.
Как сообщил Гармонин, это примерно 30 тысяч человек за 2027 год, за ними в дальнейшем последуют еще десятки тысяч уроженцев Украины, которые приехали в Швейцарию в 2023-2026 годах. Помимо прочего, переход на ВНЖ означает, что социальные расходы на украинского беженца будут оплачиваться теперь не из федеральной казны, а из муниципального или же кантонального бюджета.