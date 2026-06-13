Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев, заявил посол

ЖЕНЕВА, 13 июн – РИА Новости. Власти ряда кантонов Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный ВНЖ в Швейцарии, и выплаты соцпособий лягут на плечи кантональных бюджетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Швейцарские местные власти очень хорошо умеют считать деньги и, конечно, осознают, что это приведет к серьезному возрастанию их финансового бремени, на которое они вовсе не рассчитывали. Неудивительно, что данный вопрос вызывает у них обеспокоенность", - сказал посол.