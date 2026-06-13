Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман рассказала, что летний уход за кожей основывается на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса.

Специалист рекомендовала ежедневно использовать средства с SPF-защитой, избегать агрессивного очищения кожи, поддерживать водный баланс организма и отказаться от использования скрабов после загара и нанесения некоторых активных средств перед выходом на солнце.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Летний уход за кожей должен основываться на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман.

"Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке", - заявила специалист в беседе с "Лентой.ру".

По словам врача, в жаркое время года необходимо ежедневно использовать средства с SPF-защитой, а также избегать агрессивного очищения кожи, которое может привести к сухости и раздражению.