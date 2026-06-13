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Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей летом - РИА Новости, 13.06.2026
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12:19 13.06.2026
Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей летом

Шухман: летний уход за кожей должен основываться на защите от солнца

© РИА Новости / Максим БогодвидДевушка во время косметических процедур
Девушка во время косметических процедур - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Девушка во время косметических процедур. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман рассказала, что летний уход за кожей основывается на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса.
  • Специалист рекомендовала ежедневно использовать средства с SPF-защитой, избегать агрессивного очищения кожи, поддерживать водный баланс организма и отказаться от использования скрабов после загара и нанесения некоторых активных средств перед выходом на солнце.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Летний уход за кожей должен основываться на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман.
"Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке", - заявила специалист в беседе с "Лентой.ру".
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По словам врача, в жаркое время года необходимо ежедневно использовать средства с SPF-защитой, а также избегать агрессивного очищения кожи, которое может привести к сухости и раздражению.
Шухман также рекомендовала поддерживать водный баланс организма, употребляя достаточное количество воды и продуктов, богатых антиоксидантами. Кроме того, она посоветовала отказаться от использования скрабов после загара и нанесения некоторых активных средств перед выходом на солнце.
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