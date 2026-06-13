Кумпилов рассказал о первых стобалльниках по ЕГЭ из Адыгеи

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пятеро выпускников из Адыгеи набрали 100 баллов по первым результатам единого государственного экзамена, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Так, одна школьница набрала 100 баллов по истории, еще четверо учащихся – по химии.

"Поздравляю ребят с великолепным результатом! А наставников и родителей наших выдающихся выпускников благодарю за воспитание и поддержку юных талантов!" – написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Он напомнил, что в 2025 году высшие баллы по ЕГЭ получили десять учащихся.

"Надеемся, что результат 2026 года будет еще лучше. С текущего года для стобалльников региона мы установили премию в размере 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на 100 баллов. Надеемся, это станет для ребят дополнительным стимулом в учебе", – отметил Кумпилов.

Также в регионе продолжится работа по созданию инфраструктуры для раскрытия интеллектуального, творческого и физического потенциала школьников, в том числе – используя возможности национальных проектов "Семья", "Молодежь и дети".