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Кумпилов рассказал о первых стобалльниках по ЕГЭ из Адыгеи - РИА Новости, 13.06.2026
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Республика Адыгея
 
14:22 13.06.2026
Кумпилов рассказал о первых стобалльниках по ЕГЭ из Адыгеи

Кумпилов: пятеро адыгейских школьников набрали 100 баллов по ЕГЭ

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пятеро выпускников из Адыгеи набрали 100 баллов по первым результатам единого государственного экзамена, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Так, одна школьница набрала 100 баллов по истории, еще четверо учащихся – по химии.
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"Поздравляю ребят с великолепным результатом! А наставников и родителей наших выдающихся выпускников благодарю за воспитание и поддержку юных талантов!" – написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Он напомнил, что в 2025 году высшие баллы по ЕГЭ получили десять учащихся.
"Надеемся, что результат 2026 года будет еще лучше. С текущего года для стобалльников региона мы установили премию в размере 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на 100 баллов. Надеемся, это станет для ребят дополнительным стимулом в учебе", – отметил Кумпилов.
Также в регионе продолжится работа по созданию инфраструктуры для раскрытия интеллектуального, творческого и физического потенциала школьников, в том числе – используя возможности национальных проектов "Семья", "Молодежь и дети".
"Наша цель – создать для детей по всей республике одинаково комфортные условия для развития", – подчеркнул глава республики.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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