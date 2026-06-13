Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах заявил, что Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России.
- Шенбах выразил опасения, что Германия и Евросоюз могут стать активными участниками в боевых действиях против России из-за поддержки Украины.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России, заявил вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах.
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"Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей", — подчеркнул он в интервью Berliner Zeitung.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.