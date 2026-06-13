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"Сможем достичь". В Германии сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 13.06.2026
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08:41 13.06.2026
"Сможем достичь". В Германии сделали внезапное заявление о России

Шенбах: Европа может построить безопасность на континенте только с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах заявил, что Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России.
  • Шенбах выразил опасения, что Германия и Евросоюз могут стать активными участниками в боевых действиях против России из-за поддержки Украины.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России, заявил вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах.
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"Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей", — подчеркнул он в интервью Berliner Zeitung.
Шенбах также выразил опасения, что его страна и Евросоюз могут в результате поддержки Украины стать активными участниками в боевых действиях против России.
В четверг глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости заявил, что Берлин должен прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни населения.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
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