В Росстандарте рассказали о ГОСТе на школьное питание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России была инициатива по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, но она пока не продвинулась дальше начального этапа.
- В течение трех лет ожидается принятие более 90 новых стандартов в сфере детского питания.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В России была инициатива по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако дальше инициативы идея пока не продвинулась, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Были инициативы по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако пока это остается на уровне инициативы. В то же время нами активно ведется работа по стандартам в сфере детского питания и ингредиентов, используемых для его производства", - сказал он.
Шалаев добавил, что в течение трех лет ожидается принятие свыше 90 новых стандартов по таким направлениям, как детское молочное питание, сухие смеси, соки, фруктовые и овощные продукты, напитки для детей, мучная продукция, мясные и рыбные продукты, специализированное детское питание.