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В Росстандарте рассказали о ГОСТе на школьное питание - РИА Новости, 13.06.2026
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10:03 13.06.2026
В Росстандарте рассказали о ГОСТе на школьное питание

Шалаев: была инициатива по ГОСТу на школьное питание, но пока не продвинулась

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗавтрак в школе
Завтрак в школе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России была инициатива по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, но она пока не продвинулась дальше начального этапа.
  • В течение трех лет ожидается принятие более 90 новых стандартов в сфере детского питания.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В России была инициатива по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако дальше инициативы идея пока не продвинулась, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Были инициативы по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако пока это остается на уровне инициативы. В то же время нами активно ведется работа по стандартам в сфере детского питания и ингредиентов, используемых для его производства", - сказал он.
Шалаев добавил, что в течение трех лет ожидается принятие свыше 90 новых стандартов по таким направлениям, как детское молочное питание, сухие смеси, соки, фруктовые и овощные продукты, напитки для детей, мучная продукция, мясные и рыбные продукты, специализированное детское питание.
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ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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