В Росстандарте рассказали о ГОСТе на школьное питание

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В России была инициатива по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако дальше инициативы идея пока не продвинулась, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Были инициативы по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако пока это остается на уровне инициативы. В то же время нами активно ведется работа по стандартам в сфере детского питания и ингредиентов, используемых для его производства", - сказал он.