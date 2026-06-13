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Премьер Пакистана считает, что США и Иран доработают сделку за сутки - РИА Новости, 13.06.2026
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16:50 13.06.2026
Премьер Пакистана считает, что США и Иран доработают сделку за сутки

Премьер Пакистана Шариф: сделку США и Ирана могут доработать в ближайшие сутки

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие 24 часа.
  • Трамп заявил, что руководство Ирана одобрило подписание соглашения с США и оно может быть подписано в ближайшие выходные в Европе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки.
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"Мы ближе к мирной сделке, чем когда-либо. Учитывая, что доработка (соглашения - ред.) ожидается, скорее всего, в ближайшие 24 часа, Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки сразу после этого, затем последуют переговоры на техническом уровне на следующей неделе", - написал Шариф в соцсети X.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.
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В миреПакистанСШАИранШехбаз ШарифДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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