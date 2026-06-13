Премьер Пакистана считает, что США и Иран доработают сделку за сутки

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"Мы ближе к мирной сделке, чем когда-либо. Учитывая, что доработка (соглашения - ред.) ожидается, скорее всего, в ближайшие 24 часа, Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки сразу после этого, затем последуют переговоры на техническом уровне на следующей неделе", - написал Шариф в соцсети X.