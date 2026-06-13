Премьер Пакистана считает, что США и Иран доработают сделку за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие 24 часа.
- Трамп заявил, что руководство Ирана одобрило подписание соглашения с США и оно может быть подписано в ближайшие выходные в Европе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки.
«
"Мы ближе к мирной сделке, чем когда-либо. Учитывая, что доработка (соглашения - ред.) ожидается, скорее всего, в ближайшие 24 часа, Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки сразу после этого, затем последуют переговоры на техническом уровне на следующей неделе", - написал Шариф в соцсети X.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.