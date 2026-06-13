Генконсул рассказал о блокировке счета россиянина во Франции

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Усыновленному французами россиянину заблокировали счет из-за его места рождения, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, ситуации, в которые попадают россияне при взаимодействии с французскими банками и госучреждениями, порой доходят до абсурда.