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Генконсул рассказал о блокировке счета россиянина во Франции - РИА Новости, 13.06.2026
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04:01 13.06.2026
Генконсул рассказал о блокировке счета россиянина во Франции

Оранский: россиянину во Франции заблокировали счет из-за его места рождения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французы усыновили россиянина более 15 лет назад, и он получил гражданство Франции.
  • Банком заблокирован счет ребенка, несмотря на полученное гражданство Франции, из-за указания места рождения — Россия.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Усыновленному французами россиянину заблокировали счет из-за его места рождения, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По словам дипломата, ситуации, в которые попадают россияне при взаимодействии с французскими банками и госучреждениями, порой доходят до абсурда.
"Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе "место рождения" указана Россия", - рассказал Оранский.
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