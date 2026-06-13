Генконсул рассказал о блокировке счета россиянина во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французы усыновили россиянина более 15 лет назад, и он получил гражданство Франции.
- Банком заблокирован счет ребенка, несмотря на полученное гражданство Франции, из-за указания места рождения — Россия.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Усыновленному французами россиянину заблокировали счет из-за его места рождения, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По словам дипломата, ситуации, в которые попадают россияне при взаимодействии с французскими банками и госучреждениями, порой доходят до абсурда.
"Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе "место рождения" указана Россия", - рассказал Оранский.