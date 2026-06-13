Вытащили козырь. Вашингтон нащупал слабое место Москвы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Критика европейской санкционной политики не помешала США наступить на те же грабли: палата представителей одобрила очередные антироссийские запреты и внушительный пакет помощи Украине. Но и от идеи прийти к соглашению с Кремлем за океаном не отказываются. О том, что задумали в Вашингтоне, — в материале РИА Новости.

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Новый пакет санкций теперь рассматривает верхняя палата. Предстоят дебаты, для одобрения потребуется 51 голос.

Речь идет о полном пересмотре подхода к российскому энергетическому экспорту. Предполагается вводить меры постепенно, в зависимости от прогресса в переговорах между Москвой и Киевом. В арсенале — полная блокировка активов и 500-процентные пошлины на импортируемые из России товары и услуги.

"Важно понимать, что законопроект дает президенту соответствующие полномочия, но не обязывает автоматически вводить все санкции. Реализация зависит от политической воли Белого дома и переговорного процесса, но подход фактически становится ультимативным", — поясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

© REUTERS / Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп © REUTERS / Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп

Двойные стандарты

Такие действия идут вразрез с заверениями Вашингтона о перспективах двустороннего сотрудничества, как только конфликт на Украине будет урегулирован, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Пока мы видим нагнетание санкционного давления, уже собственно в исполнении администрации Трампа, а не просто продолжение санкций, введенных администрацией Байдена", — подчеркнул дипломат.

Подобная динамика удивила не только русских, но и американцев: бизнес ждет подходящего момента, чтобы вернуться. "Заявление госсекретаря США о новых санкциях выглядит по меньшей мере странным. Неужели Вашингтон решил посоревноваться с Брюсселем? Европейцы ввели уже, как известно, более двадцати тысяч санкций против Москвы, США — более десяти тысяч. И что? Всем нам, кто работает здесь, видно, что страна научилась ко всем этим ограничительным мерам адаптироваться", — сказал президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах ПМЭФ.

Да и сам глава американского Минфина Скотт Бессент констатировал несостоятельность санкционной политики — правда, европейской: "Сейчас у них уже двадцатый пакет санкций, которым они очень гордятся. Но, по-моему, это означает, что предыдущие девятнадцать провалились".

Большая разница

В целом американские санкции считаются более серьезными, чем европейские, ведь под их действие подпадают все корпорации, которые используют в расчетах доллары, проводят транзакции через американские банки-корреспонденты или имеют дочерние компании в США, объясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Из документа следует, что речь идет о санкциях в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, "Росатома", имущественных и визовых ограничениях в отношении российских чиновников, а также о повышении пошлин на все товары и услуги, импортируемые из России в Соединенные Штаты, "как минимум до 500% от стоимости таких товаров и услуг", то есть о торговом эмбарго", — указывает она.

© AP Photo / Mark Lennihan Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже © AP Photo / Mark Lennihan Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже

С последним есть нюанс: импорт в США и так минимальный. К тому же довлеет и фактор Ближнего Востока — на мировом рынке дефицит энергоносителей. Америка же показала, что готова выпускать временные лицензии, позволяющие обходить даже уже введенные ограничения.

Для российской экономики потенциально наиболее опасны были бы вторичные санкции США, направленные на торговых партнеров Москвы, однако и с этим все непросто. Например, Вашингтону нужно постоянно оглядываться на Пекин, дабы не нарушить с трудом достигнутое в конце прошлого года хрупкое торговое перемирие, уверена Беленькая.

Слово дали, слово взяли

Не забыли конгрессмены и об Украине: хотят создать фонд восстановления страны. Также рассчитывают выдать ей и партнерам по НАТО до восьми миллиардов долларов, в виде "займов на оборону". Кроме того, возобновляется передача военного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, а разрешение на предоставление разведданных продлевают до конца 2027-го.

Возобновление помощи Зеленскому вопреки предыдущим заявлениям Трампа о сворачивании поддержки — результат внутриполитического компромисса, считает Ради. "Текущая администрация действительно стремилась переложить основную нагрузку на Европу. Однако конгресс выступил против полного отказа от Украины. Очевидно, стороны договорились о приемлемой форме помощи — вместо безвозмездных грантов используются кредиты и целевые закупки вооружений. Это позволяет сохранить поддержку, не противореча американским интересам: через государственные заказы Вашингтон поддерживает собственный ВПК, а деньги налогоплательщиков не утекают за границу", — поясняет эксперт.

Еще восемь миллиардов долларов — это фактически ленд-лиз. Переданное со складов вооружение Киев и европейские союзники должны будут компенсировать после завершения конфликта.

Таким образом, несмотря на кажущуюся нелогичность действий Вашингтона, расчет крайне прагматичный. С одной стороны, угроза заградительных пошлин и вторичных санкций дает инструмент давления на Москву и ее торговых партнеров. С другой, формат помощи через кредиты и заказы ВПК позволяет Белому дому решать сразу несколько задач: поддерживать Украину на поле боя, загружать собственную оборонку и успокаивать избирателей, выступающих против трат на иностранные государства. Это многоходовая комбинация, где каждый элемент работает на американские интересы.