В Индии потерпел крушение военный самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат.
- После падения самолет загорелся, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии сообщили о том, что их самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.
Отмечается, что для расследования причин крушения уже создают комиссию.
Как сообщает телеканал NDTV, после падения на базе ВВС в Джорхате транспортный самолет загорелся. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.