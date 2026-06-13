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В Индии потерпел крушение военный самолет - РИА Новости, 13.06.2026
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11:59 13.06.2026 (обновлено: 12:11 13.06.2026)
В Индии потерпел крушение военный самолет

Самолет ВВС Индии потерпел крушение во время посадки

© СоцсетиОбломки Ан-32 ВВС Индии, потерпевшего крушение в штате Ассам
Обломки Ан-32 ВВС Индии, потерпевшего крушение в штате Ассам - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети
Обломки Ан-32 ВВС Индии, потерпевшего крушение в штате Ассам
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат.
  • После падения самолет загорелся, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии сообщили о том, что их самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.
"Сегодня самолет ВВС Индии Ан-32 потерпел крушение во время посадки в Джорхате", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.
Отмечается, что для расследования причин крушения уже создают комиссию.
Как сообщает телеканал NDTV, после падения на базе ВВС в Джорхате транспортный самолет загорелся. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
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В миреИндияАссамАн-32
 
 
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