В Индии потерпел крушение военный самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат.

После падения самолет загорелся, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии сообщили о том, что их самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.

"Сегодня самолет ВВС Индии Ан-3 2 потерпел крушение во время посадки в Джорхате", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X

Отмечается, что для расследования причин крушения уже создают комиссию.