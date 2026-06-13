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ВСУ атаковали бензовоз в Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2026
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09:53 13.06.2026
ВСУ атаковали бензовоз в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали бензовоз в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области.
  • Повреждены автомобили, ангары, мостовое полотно и железнодорожный мост в нескольких населенных пунктах региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"В Марьяновке повреждены две цистерны с топливом. В Скадовске загорелся бензовоз", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".

Кроме того, по его словам, в Новофедоровке поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке - грузовик и легковушка, в Таврийске после атаки БПЛА загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара.
"На автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре поврежден железнодорожный мост", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСкадовскПроисшествияГеническВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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