ВСУ атаковали бензовоз в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области.
- Повреждены автомобили, ангары, мостовое полотно и железнодорожный мост в нескольких населенных пунктах региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"В Марьяновке повреждены две цистерны с топливом. В Скадовске загорелся бензовоз", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в Новофедоровке поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке - грузовик и легковушка, в Таврийске после атаки БПЛА загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара.
"На автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре поврежден железнодорожный мост", - добавил губернатор.
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