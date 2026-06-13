ВСУ атаковали бензовоз в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Марьяновке повреждены две цистерны с топливом. В Скадовске загорелся бензовоз", - написал Сальдо в своем канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по его словам, в Новофедоровке поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке - грузовик и легковушка, в Таврийске после атаки БПЛА загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара.