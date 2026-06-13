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ВСУ атаковали мосты в Херсонской области, ведущие в Крым - РИА Новости, 13.06.2026
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08:54 13.06.2026 (обновлено: 10:10 13.06.2026)
ВСУ атаковали мосты в Херсонской области, ведущие в Крым

Сальдо: ВСУ атаковали мосты в Херсонской области

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по мостам в Херсонской области, ведущим в Крым, движение в сторону АПП "Джанкой" перекрыто.
  • За ночь над регионом сбили 25 беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", — написал он в канале на платформе "Макс".

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения также получило сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже обследовали конструкции, движение запущено в реверсивном режиме. За ночь над регионом сбили 25 беспилотников.
Как сообщал Сальдо на прошлой неделе, ВСУ в последнее время предпринимают самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты региона. Обстрелам подвергаются заправочные станции, дороги и их развязки, мосты. В частности, в четверг они нанесли удары по трем переправам: в районе Преображенки и Мирного, на направлении Перекоп — Армянск, а также около населенного пункта Ставки. Во вторник боевики атаковали мост в Чонгаре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская областьГеническПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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