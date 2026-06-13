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Спасатели на Сахалине вытащили с балкона горящей квартиры ребенка - РИА Новости, 13.06.2026
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04:05 13.06.2026
Спасатели на Сахалине вытащили с балкона горящей квартиры ребенка

Сотрудники МЧС на Сахалине спасли с балкона горящей квартиры ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели вытащили десятилетнюю девочку с балкона горящей квартиры в Холмске на юге Сахалина.
  • Возгорание на кухне четырехэтажного дома ликвидировано, пострадавших нет.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили с балкона десятилетнюю девочку на пожаре в доме в Холмске на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным пресс-службы ведомства, возгорание произошло на кухне четырехэтажного дома на улице Школьной портового города.
"На балконе поврежденной огнем квартиры находилась десятилетняя девочка, которая в это время была дома одна. Специалисты МЧС Сахалина по трехколенной лестнице спасли ребенка и передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Возгорание на 50 квадратных метрах, отмечает пресс-служба, ликвидировали семь сотрудников на единице техники. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
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Хорошие новостиПроисшествияСахалинРоссияХолмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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