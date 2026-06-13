Спасатели на Сахалине вытащили с балкона горящей квартиры ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели вытащили десятилетнюю девочку с балкона горящей квартиры в Холмске на юге Сахалина.
- Возгорание на кухне четырехэтажного дома ликвидировано, пострадавших нет.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили с балкона десятилетнюю девочку на пожаре в доме в Холмске на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным пресс-службы ведомства, возгорание произошло на кухне четырехэтажного дома на улице Школьной портового города.
Возгорание на 50 квадратных метрах, отмечает пресс-служба, ликвидировали семь сотрудников на единице техники. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
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