Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов от ухода с российского рынка.

Потери связаны с продажей активов ниже реальной стоимости и потерей доли на рынке, и они затронули все коммерческие секторы.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов от ухода с российского рынка, в том числе из-за продажи активов ниже реальной стоимости и потери доли на рынке, сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

"Мы посчитали, что около 100 миллиардов долларов мы потеряли", - сказал Эйджи в ответ на вопрос о том, каковы потери американского бизнеса от ухода с российского рынка.

"Это считается потеря доли на рынке, либо активы, которые были проданы ниже реальной стоимости", - добавил собеседник агентства.