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Названы потери американского бизнеса от ухода с российского рынка - РИА Новости, 13.06.2026
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04:03 13.06.2026
Названы потери американского бизнеса от ухода с российского рынка

Эйджи: американский бизнес потерял около $100 миллиардов от ухода с рынка РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов от ухода с российского рынка.
  • Потери связаны с продажей активов ниже реальной стоимости и потерей доли на рынке, и они затронули все коммерческие секторы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов от ухода с российского рынка, в том числе из-за продажи активов ниже реальной стоимости и потери доли на рынке, сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
"Мы посчитали, что около 100 миллиардов долларов мы потеряли", - сказал Эйджи в ответ на вопрос о том, каковы потери американского бизнеса от ухода с российского рынка.
"Это считается потеря доли на рынке, либо активы, которые были проданы ниже реальной стоимости", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что эти потери затронули все коммерческие секторы.
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