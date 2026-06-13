Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с днем России шагом в нужном направлении.
- Это второе поздравление Рубио с момента вступления в должность в 2025 году.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с днем России стало шагом в нужное направление, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
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"В любом случае это был шаг в правильном направлении", — отметил он.
Это уже второе поздравление Рубио с этим праздником с момента вступления в должность в 2025 году. Ранее госсекретари США поздравляли россиян ежегодно, однако после того, как в 2022-м это сделал Энтони Блинкен, Госдепартамент на два года прекратил публиковать такие заявления. В своем обращении он тогда обвинил Москву в агрессии против Украины и нарушении прав граждан.