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Обращение Рубио к россиянам вызвало изумление в США - РИА Новости, 13.06.2026
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09:43 13.06.2026
Обращение Рубио к россиянам вызвало изумление в США

Джонсон: обращение Рубио к россиянам было шагом в правильное направление

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с днем России шагом в нужном направлении.
  • Это второе поздравление Рубио с момента вступления в должность в 2025 году.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с днем России стало шагом в нужное направление, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
«
"В любом случае это был шаг в правильном направлении", — отметил он.
Это уже второе поздравление Рубио с этим праздником с момента вступления в должность в 2025 году. Ранее госсекретари США поздравляли россиян ежегодно, однако после того, как в 2022-м это сделал Энтони Блинкен, Госдепартамент на два года прекратил публиковать такие заявления. В своем обращении он тогда обвинил Москву в агрессии против Украины и нарушении прав граждан.
День России ежегодно отмечается 12 июня. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. В 2026-м праздник выпал на пятницу, поэтому россиян ждут длинные выходные — с 12 по 14 июня включительно.
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В миреСШАРоссияМоскваЛарри ДжонсонМарко РубиоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Энтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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