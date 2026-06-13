Голикова оценила показатели рождаемости в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Голикова сообщила о росте показателей рождаемости в новых регионах России.
- Лидером является Донецкая Народная Республика, где за три года этот показатель составил 14%.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Показатели рождаемости в новых регионах России растут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в субботу провел совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«
"Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат, и за три года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут", - сказала Голикова на совещании.
Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика, где за три года он составил 14%.