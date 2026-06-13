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Голикова оценила показатели рождаемости в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:25 13.06.2026 (обновлено: 14:34 13.06.2026)
Голикова оценила показатели рождаемости в новых регионах

Голикова заявила, что показатели рождаемости в новых российских регионах растут

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Голикова сообщила о росте показателей рождаемости в новых регионах России.
  • Лидером является Донецкая Народная Республика, где за три года этот показатель составил 14%.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Показатели рождаемости в новых регионах России растут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в субботу провел совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«
"Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат, и за три года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут", - сказала Голикова на совещании.
Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика, где за три года он составил 14%.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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