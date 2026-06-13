Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанна Беловол обратилась к вице-премьеру Патрушеву с просьбой провести Пятый Российский винодельческий форум в Геленджике, на территории винного города "Белый мыс".

Там открылся офис Ассоциации виноградарей и виноделов России, который стал домом для виноградарей и виноделов.

Первый в мире винный город открылся в Геленджике 13 июня и включает в себя музей, энотеку с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр, ЗАГС, а также Академию вина и Испытательно-лабораторный центр.

ГЕЛЕНДЖИК, 13 июн - РИА Новости. Пятый Российский винодельческий форум может пройти в Геленджике, на территории винного города "Белый мыс" - с такой просьбой к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву обратилась глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на церемонии открытия пространства, передает корреспондент РИА Новости.

"Уважаемый Дмитрий Николаевич, у сообщества виноградарей и виноделов есть к вам огромная просьба. Давайте проведем пятый форум виноградарей и виноделов здесь, в "Белом мысу", потому что это наш дом, мы здесь хотим быть, пожалуйста. Мы хотим быть в столице виноградарства и виноделия в городе Геленджике", - обратилась она к Патрушеву.

Беловол отметила, что на территории "Белого мыса" также открылся офис Ассоциации, который стал "домом" для виноградарей и виноделов.

"Это реально интереснее локация, поверьте мне, коллеги, чем мы все собираемся в Москве", - сказала Беловол журналистам.

Первый в мире винный город открылся в Геленджике 13 июня. Помимо музея, на территории кластера находятся энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр и ЗАГС. Для профессионального сообщества в "Белом мысе" будет работать Академия вина и Испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.