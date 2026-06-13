Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают сообщения об атаке 185 украинских дронов на Россию.
- Комментаторы выражают разные мнения, в том числе о неэффективности атак и необходимости прекращения финансирования войны.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на сообщения о вчерашней атаке 185 украинских дронов на Россию.
"Чем интенсивнее Украина наносит удары глубь России, тем ближе становится обезглавливающий удар Москвы по Киеву", — отметил другой.
"Украинские атаки на жилые дома в России должны наконец прекратиться", — высказался третий
"А мы, глупцы, снабжаем их деньгами и оружием, как будто завтра не наступит", — подчеркнул еще один пользователь.
"Мы даем Украине деньги, чтобы она могла создавать и покупать беспилотники для использования их против России. Нам следует держаться подальше от финансирования войны и вместо этого содействовать прекращению кровопролития на Украине посредством дипломатии", — подытожил читатель.
В пятницу Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день.