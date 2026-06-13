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"Становится ближе". Атака ВСУ на Россию вызвала бурную реакцию в Германии - РИА Новости, 13.06.2026
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21:22 13.06.2026

"Становится ближе". Атака ВСУ на Россию вызвала бурную реакцию в Германии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают сообщения об атаке 185 украинских дронов на Россию.
  • Комментаторы выражают разные мнения, в том числе о неэффективности атак и необходимости прекращения финансирования войны.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на сообщения о вчерашней атаке 185 украинских дронов на Россию.
"По сути, Украина атакует гражданские цели, естественно, под предлогом того, чтобы затруднить продолжение войны для России. Возможно, это и так, но нет никаких признаков успеха этой стратегии", — написал один из комментаторов.
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"Чем интенсивнее Украина наносит удары глубь России, тем ближе становится обезглавливающий удар Москвы по Киеву", — отметил другой.
"Украинские атаки на жилые дома в России должны наконец прекратиться", — высказался третий
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"А мы, глупцы, снабжаем их деньгами и оружием, как будто завтра не наступит", — подчеркнул еще один пользователь.
"Мы даем Украине деньги, чтобы она могла создавать и покупать беспилотники для использования их против России. Нам следует держаться подальше от финансирования войны и вместо этого содействовать прекращению кровопролития на Украине посредством дипломатии", — подытожил читатель.
В пятницу Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день.
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