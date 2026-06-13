Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны хотят нанести серьезный урон России.
- По мнению Миршаймера, Запад заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав, используя экономические санкции и поддерживая украинскую армию.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Западные страны всегда хотели нанести серьезный урон России, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
Профессор отметил, что это "крайне опасный подход к взаимодействию с Россией".
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее посоветовал не сомневаться в том, что Москва "научит жизни" Европу.