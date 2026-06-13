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"Поставить на колени". В США сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 13.06.2026
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19:16 13.06.2026
"Поставить на колени". В США сделали дерзкое заявление о России

Миршаймер: Запад всегда хотел выбить Россию из числа великих держав

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны хотят нанести серьезный урон России.
  • По мнению Миршаймера, Запад заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав, используя экономические санкции и поддерживая украинскую армию.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Западные страны всегда хотели нанести серьезный урон России, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
"Запад с самого начала был заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав. Думаю, они считали, что, используя экономические санкции, можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно победить Москву в этой войне", — сказал он.
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Профессор отметил, что это "крайне опасный подход к взаимодействию с Россией".
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее посоветовал не сомневаться в том, что Москва "научит жизни" Европу.
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