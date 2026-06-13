Буддийские ламы завершили обряды после смерти Героя России Очир-Горяева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Буддийские ламы в пятницу завершили обряды, которые проводили после гибели на СВО Героя РФ Нарана Очир-Горяева, рассказала РИА Новости его дочь Виктория.

"Мы проводили ритуалы, обряды, чтобы все было правильно по буддийским и калмыцким канонам. В пятницу был последний обряд", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что за душу ее отца молились ламы из центрального хурула.