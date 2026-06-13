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Буддийские ламы завершили обряды после смерти Героя России Очир-Горяева - РИА Новости, 13.06.2026
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Религия
 
15:33 13.06.2026
Буддийские ламы завершили обряды после смерти Героя России Очир-Горяева

Буддийские ламы 12 июня завершили обряды после смерти Героя России Очир-Горяева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наран Очир-Горяев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Буддийские ламы завершили обряды по буддийским и калмыцким канонам после гибели Героя России Нарана Очир-Горяева.
  • Путин назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Буддийские ламы в пятницу завершили обряды, которые проводили после гибели на СВО Героя РФ Нарана Очир-Горяева, рассказала РИА Новости его дочь Виктория.
Герой России, замкомандира батальона Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации 4 июня. В пятницу президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной, добавив, что имена таких героев надо увековечивать.
"Мы проводили ритуалы, обряды, чтобы все было правильно по буддийским и калмыцким канонам. В пятницу был последний обряд", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что за душу ее отца молились ламы из центрального хурула.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре прошлого года Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы военнослужащий рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев был удостоен звания Героя РФ.
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