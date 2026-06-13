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"Война придет". На Западе забили тревогу из-за шага ЕС против России - РИА Новости, 13.06.2026
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14:22 13.06.2026 (обновлено: 16:10 13.06.2026)
"Война придет". На Западе забили тревогу из-за шага ЕС против России

Диесен предостерег лидеров Европы от попыток перенести конфликт на территорию РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил, что попытки Европы перенести конфликт на Украине на территорию России могут привести к тому, что война придет на территорию Европы.
  • Газета Politico сообщает о просьбе Киева выделить дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".
  • Средства планируется потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил о последствиях попыток Европы перенести конфликт на Украине на территорию России.
"Навязчивое стремление европейских лидеров перенести войну на территорию России, скорее всего, приведет к тому, что война придет на территорию Европы", — написал он в соцсети X.
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Так он прокомментировал статью газеты Politico, в которой говорится о просьбе Киева дополнительных 20 миллиардов долларов помощи у союзников на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня. По данным издания, эти средства Киев планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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