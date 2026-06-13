Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил, что попытки Европы перенести конфликт на Украине на территорию России могут привести к тому, что война придет на территорию Европы.
- Газета Politico сообщает о просьбе Киева выделить дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".
- Средства планируется потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил о последствиях попыток Европы перенести конфликт на Украине на территорию России.
Так он прокомментировал статью газеты Politico, в которой говорится о просьбе Киева дополнительных 20 миллиардов долларов помощи у союзников на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня. По данным издания, эти средства Киев планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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