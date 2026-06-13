Российские войска успешно продвинулись в Константиновке

Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района, отметили в ведомстве.

В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.