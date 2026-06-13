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Российские войска успешно продвинулись в Константиновке - РИА Новости, 13.06.2026
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12:09 13.06.2026 (обновлено: 13:26 13.06.2026)
Российские войска успешно продвинулись в Константиновке

ВС России освободили 172 здания в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия освободила 172 здания в Константиновке.
  • За сутки уничтожено до 40 боевиков ВСУ, три ББМ и четыре автомобиля.
  • Штурмовые группы успешно продвигаются в нескольких микрорайонах и завершают зачистку Первомайского района.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская армия освободила 172 здания в Константиновке, сообщило Минобороны.
"За сутки <...> уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — говорится в релизе.
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Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района, отметили в ведомстве.
Город расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.
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