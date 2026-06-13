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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2026
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12:07 13.06.2026 (обновлено: 12:11 13.06.2026)
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли до 115 военнослужащих и танк Leopard-2 производства ФРГ за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки.
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 115 военных и танк Leopard-2 производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка Донецкой Народной Республики.
"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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