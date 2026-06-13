Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 115 военнослужащих и танк Leopard-2 производства ФРГ за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 115 военных и танк Leopard-2 производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка Донецкой Народной Республики.