Додик: Россия всегда отстаивает в ООН соблюдение международного права

БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Россия всегда принципиально отстаивает в ООН соблюдение международного права и права сербского народа, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Глава правящей в РС БиГ партии заверил, что боснийские сербы всегда будут ценить друзей Республики Сербской, "которые были с ней, когда это было важнее всего".