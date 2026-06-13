Додик: Россия всегда отстаивает в ООН соблюдение международного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик заявил, что Россия всегда принципиально отстаивает в ООН соблюдение международного права и права сербского народа.
- Глава правящей в РС БиГ партии подчеркнул, что боснийские сербы ценят позицию России в международных структурах и ее поддержку выполнения Дейтонского соглашения.
БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Россия всегда принципиально отстаивает в ООН соблюдение международного права и права сербского народа, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Додик в соцсети Х сообщил, что провел в Баня-Луке встречу с постпредом РФ при ОБСЕ Дмитрием Полянским, с которым обсудил важные для РС БиГ региональные и международные вопросы. По словам лидера боснийских сербов, визит Полянского представляет подтверждение крепких дружеских связей и взаимного уважения, которое РС и РФ традиционно поддерживают.
"В ходе разговора мы обменялись мнениями по актуальным политическим вопросам, о положении РС и вызовах, с которыми она сталкивается. Республика Сербская очень ценит принципиальную позицию РФ в международных структурах и факт того, что РФ в СБ ООН всегда была голосом соблюдения международного права", - написал Додик в соцсети Х и добавил, что Россия в ООН также всегда выступала за выполнение мирного Дейтонского соглашения, остановившего войну в БиГ в 1995 году и за права сербского народа.
Глава правящей в РС БиГ партии заверил, что боснийские сербы всегда будут ценить друзей Республики Сербской, "которые были с ней, когда это было важнее всего".
Бывший президент РС БиГ Милорад Додик в июне 2017 года наградил посмертно постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком. Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией".
Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.