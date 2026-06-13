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Дмитриев прокомментировал данные о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 13.06.2026
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14:05 13.06.2026
Дмитриев прокомментировал данные о биолабораториях США на Украине

Дмитриев задался вопросом, что всплывет после лжи о биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из обнародованных документов нацразведки США следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами.
  • Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
  • Администрация экс-президента США Джо Байдена, по заявлению офиса главы Нацразведки, лгала о существовании заграничных американских биолабораторий.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после обнародования данных о биолабораториях США на Украине задался вопросом, какие еще ложные нарративы глубинного государства и СМИ скоро развалятся.
В пятницу свет увидели документы нацразведки США, из которых следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий. В офисе главы Нацразведки заявили, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий.
"Россия была права насчет биолабораторий Обамы/Байдена... Какие еще ложные нарративы и возражения глубинного государства и традиционных СМИ скоро развалятся?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Дмитриев заявил, что публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права.
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СШАУкраинаРоссияКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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