Дмитриев прокомментировал данные о биолабораториях США на Украине

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после обнародования данных о биолабораториях США на Украине задался вопросом, какие еще ложные нарративы глубинного государства и СМИ скоро развалятся.