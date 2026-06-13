Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из обнародованных документов нацразведки США следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами.
- Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
- Администрация экс-президента США Джо Байдена, по заявлению офиса главы Нацразведки, лгала о существовании заграничных американских биолабораторий.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после обнародования данных о биолабораториях США на Украине задался вопросом, какие еще ложные нарративы глубинного государства и СМИ скоро развалятся.
В пятницу свет увидели документы нацразведки США, из которых следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий. В офисе главы Нацразведки заявили, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий.
Ранее Дмитриев заявил, что публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права.
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