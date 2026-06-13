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Хуснуллин рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:01 13.06.2026
Хуснуллин рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах

Хуснуллин: в новых регионах восстанавливается работа промышленных предприятий

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа промышленных предприятий восстанавливается в новых регионах России.
  • Развивается сельское хозяйство и вовлекаются в оборот земли сельхозназначения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Работа промышленных предприятий восстанавливается в новых регионах России, развивается сельское хозяйство, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее воссоединенных субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, - это развитие экономики регионов.
"Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах, интегрируется в нашу общую российскую систему экономики", - сказал Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.
Он добавил, что развивается сельское хозяйство, вовлекаются в оборот земли сельхозназначения.
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ЭкономикаРоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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