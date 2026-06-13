Хуснуллин рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работа промышленных предприятий восстанавливается в новых регионах России.
- Развивается сельское хозяйство и вовлекаются в оборот земли сельхозназначения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Работа промышленных предприятий восстанавливается в новых регионах России, развивается сельское хозяйство, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее воссоединенных субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, - это развитие экономики регионов.
Он добавил, что развивается сельское хозяйство, вовлекаются в оборот земли сельхозназначения.