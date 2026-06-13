Россия помогает Саудовской Аравии в организации "Интервидения"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации второго международного музыкального конкурса "Интервидение".
- В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации второго международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Швыдкой ранее заявил, что Саудовская Аравия не отказывалась от проведения конкурса, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
"Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс "Интервидение" в Москве, работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме", - сказал он, говоря о подготовке второго конкурса "Интервидение".