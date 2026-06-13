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Россия помогает Саудовской Аравии в организации "Интервидения" - РИА Новости, 13.06.2026
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Культура
 
10:52 13.06.2026
Россия помогает Саудовской Аравии в организации "Интервидения"

Швыдкой: Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации «Интервидения»

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖеребьевка конкурсантов "Интервидения"
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жеребьевка конкурсантов "Интервидения" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации второго международного музыкального конкурса "Интервидение".
  • В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации второго международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Швыдкой ранее заявил, что Саудовская Аравия не отказывалась от проведения конкурса, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
"Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс "Интервидение" в Москве, работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме", - сказал он, говоря о подготовке второго конкурса "Интервидение".
Возрожденное "Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
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