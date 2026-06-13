На авиасалоне "Флот-2026" впервые показали переносную РЛС "Сокол"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переносная радиолокационная станция «Сокол» массой 30 килограммов впервые демонстрируется на военно-морском салоне «Флот-2026».
- РЛС «Сокол» предназначена для оснащения мобильных огневых групп ПВО и обнаружения всех видов дронов.
КРОНШТАДТ, 13 июн - РИА Новости. Переносная радиолокационная станция (РЛС) "Сокол" массой всего 30 килограммов для обнаружения беспилотников впервые демонстрируется на военно-морском салоне "Флот-2026", сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Алмаз-Антей" на стенде.
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"Портативная РЛС "Сокол" массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несколько таких станций могут работать в единой системе, обеспечивая круговой обзор и контроль. Обнаружение цели фиксируется на дальностях: малых дронов - два километра, средних - пять километров.
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня. РИА Новости - информационный партнер.