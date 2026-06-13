На авиасалоне "Флот-2026" впервые показали переносную РЛС "Сокол"

КРОНШТАДТ, 13 июн - РИА Новости. Переносная радиолокационная станция (РЛС) "Сокол" массой всего 30 килограммов для обнаружения беспилотников впервые демонстрируется на военно-морском салоне "Флот-2026", сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Алмаз-Антей" на стенде.

"Портативная РЛС "Сокол" массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько таких станций могут работать в единой системе, обеспечивая круговой обзор и контроль. Обнаружение цели фиксируется на дальностях: малых дронов - два километра, средних - пять километров.